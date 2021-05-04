ОСТАННІ НОВИНИ

У МОН розповіли, як цьогоріч зараховуватимуть дітей до першого класу

Вероніка Рой

|

Під час зарахування дітей на навчання до першого класу школам заборонено проводити різноманітні конкурси.  Такі умови щодо організації навчального року 2021-2022 назвали у Міністерстві освіти та науки, передає УП.

У відомстві наголосили, що під час зарахування дітей до навчання у початковій школі, заборонено проведення будь-яких заходів для перевірки знань, умінь, навичок чи інших компетентностей дитини.

Вступні конкурси для першачків можуть проводити лише спеціалізовані заклади освіти та приватні школи.

У  МОН зауважили, що дату початку  прийому документів на зарахування у школу визначають органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади.

Реклама партнерів

При цьому термін прийому документів не може бути меншим одного місяць.

Крім того, зважаючи на епідеміологічні умови, засновники шкіл можуть дозволити батькам подавати документи  у сканованій формі електронною поштою без електронного цифрового підпису.

До слова, у Львові оновили правила набору дітей у дитсадки. Про те, що змінилося, читайте за посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великодній кошик львів'янина: що містить і скільки коштує
Діана ЧОРНА
Великодній кошик львів'янина: що містить і скільки коштує

Вже у неділю, 2 травня, українці святкуватимуть Великодень. Традиційно, напередодні свята Воскресіння господнього кожна ...

Крематорій у Львові: місія (не) здійсненна?
Вероніка РОЙ
Крематорій у Львові: місія (не) здійсненна?

Про побудову крематорію у Львові говорять вже не перший рік. Хоча більшість львів’ян, посадовців та депутатів вважають й...

Поціновувачі годинників і нерухомості. ТОП-5 найзаможніших депутатів Львівської облради
Юлія ОСИМ
Поціновувачі годинників і нерухомості. ТОП-5 найзаможніших депутатів Львівської облради

Влада не для бідних. Яскравим підтвердженням цього явища став аналіз декларацій 84 обранців Львівської обласної ради. Зв...

Де провести травневі вихідні на Львівщині
Наталя ПІДГІРНА
Де провести травневі вихідні на Львівщині

Для вдалих вихідних потрібно небагато – вдала компанія, гарний настрій та правильний маршрут. Зважаючи на час пандемії і...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...