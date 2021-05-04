У МОН розповіли, як цьогоріч зараховуватимуть дітей до першого класу

Під час зарахування дітей на навчання до першого класу школам заборонено проводити різноманітні конкурси. Такі умови щодо організації навчального року 2021-2022 назвали у Міністерстві освіти та науки, передає УП.

У відомстві наголосили, що під час зарахування дітей до навчання у початковій школі, заборонено проведення будь-яких заходів для перевірки знань, умінь, навичок чи інших компетентностей дитини.

Вступні конкурси для першачків можуть проводити лише спеціалізовані заклади освіти та приватні школи.

У МОН зауважили, що дату початку прийому документів на зарахування у школу визначають органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади.

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При цьому термін прийому документів не може бути меншим одного місяць.

Крім того, зважаючи на епідеміологічні умови, засновники шкіл можуть дозволити батькам подавати документи у сканованій формі електронною поштою без електронного цифрового підпису.

До слова, у Львові оновили правила набору дітей у дитсадки. Про те, що змінилося, читайте за посиланням.

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