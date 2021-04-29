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У Львові оновили правила набору дітей у дитсадки. Що змінилося?

Вероніка Рой

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У четвер, 29 квітня, на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради затвердили правила набору зарахуванні дітей до закладів дошкільної освіти Львівської міської територіальної громади. Про це повідомляє Львівський портал.

Керівниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик пояснила, що зміни до зарахування дітей заклади дошкільної освіти довелося внести через нові населені пункти, які увійшли у Львівську МТГ.

«Ми не вимагатимемо від батьків довідки про щеплення, оскільки батьки мають принести медичну довідку від лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти. Окрім того, якщо батьки отримали sms-повідомлення про зарахування дитини до садочка і впродовж 30 днів не подали документи, то матимуть можливість відредагувати свою заявку з 1 січня наступного року», – розповіла Зоряна Довганик.

Що змінилося?

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  • До електронної реєстрації долучилися населені пункти, що увійшли до складу Львівської МТГ.
  • При зарахуванні до закладів дошкільної освіти не вимагатимуть довідку форми 063/о (про щеплення).
  • Водночас, згідно з нововведеннями для зарахування в групу із безлактозним та безглютеновим харчуванням, потрібно надати висновок лікаря-гастроентеролога, дієтолога.
  • Після надходження смс-повідомлення про зарахування обрати інший заклад дошкільної освіти батьки зможуть, відредагувавши заявку з 1 січня наступного року.
  • У разі неподання оригіналів документів дитини до ЗДО, корегувати електронну заявку батьки зможуть з 1 січня наступного року.
  • Якщо дитина не відвідувала ЗДО, куди була зарахована після подачі оригіналів документів, але батьки бажають, щоб дитина була зарахована в інший ЗДО, вони повинні звернутися у ЦНАП. Там вони повинні подати заяви для видалення старої заявки і зареєструвати дитину знову.

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