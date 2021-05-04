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У Львові більше жінок, ніж чоловіків, – статистика

Вероніка Рой

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У Львові на 1 січня 2021 року проживало 753,8 тис. осіб. Разом з тим у місті налічується більше жінок, аніж чоловіків. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівщини.

Середній вік населення Львова – 41 рік. Жінок у місті налічується більше, ніж чоловіків – 53%. У розрахунку на 1000 жінок припадає 868 чоловіків. Близько третини населення (30%) – молодь у віці 20-39 років.

Львів об’єднує економічний, освітній і культурний потенціали області. У місті функціонує 49% суб’єктів господарювання області, 52% – працівників підприємств та організацій, збудовано 52% нового житла.

Упродовж 2020 року на підприємствах Львова працювало 244,9 тис. осіб. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника становила 11 161 грн, що на 8,4% більше порівняно з попереднім роком.

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Станом на 1 січня 2021 року у Львові проживало 753,8 тис. осіб, що становить 30,2% населення області. Упродовж 2020 року в місті народилося 6,1 тис. дітей. А природне скорочення становило 3768 осіб.

Інфографіка: обласне управління статистики

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