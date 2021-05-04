Якої погоди чекати на Львівщині 5 травня

У середу, 5 травня, у Львові та області синоптики прогнозують теплу, але вітряну погоду. Ввечері можуть пройти короткочасні грози. Про це Львівському порталу повідомили в обласному гідрометцентрі.

Вночі температура повітря становитиме від 2 до 7 градусів тепла, однак подекуди слід очікувати заморозків до -2°С. Вдень стовпчик термометра підніметься до 16-21 градуса тепла.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви до 15-20 м/с. Мінлива хмарність, переважно без опадів. Втім ввечері Львівщину можуть накрити короткочасні дощі та грози.

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