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За добу на Львівщині сталося 32 ДТП: шестеро осіб травмовані та один загиблий

Юлія Осим

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За минулу добу на дорогах області сталося 32 дорожньо-транспортні пригоди. З них три – з потерпілими. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Внаслідок ДТП одна особа загинула та ще шестеро – були травмовані.

За наслідками інших автопригод патруьні склали 29 адміністративних протоколів ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зазначимо, що санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року.

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