У Золочівському районі оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

На Львівщині оголошено високу пожежну небезпеку. Зокрема, у Золочівському районі встановлено надзвичайний (5-й) рівень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

Так, протягом 4 – 6 травня у західній та центральній частині території області попереджають про високу пожежну небезпеку (4-й клас). Водночас у Золочівському районі оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки – надзвичайний.

Надзвичайники Львівщини наголошують, що за таких умов суха трава може зайнятись у лічені секунди навіть від залишеного недопалка. Відтак, громадян закликають громадян бути вкрай обережними з вогнем на відкритих територіях, а також під час прибирання присадибних ділянок.

«В першу чергу, не випалюйте суху траву та сміття, не розводьте відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями, не розкидайте недопалки та сірники на суху трав’яну підстилку. Також категорично заборонено розведення вогнищ у лісі. В разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації негайно викликайте Службу порятунку за номером 101», – зазначають рятувальники, передає пресслужба ГУ ДСНС у Львівській області.

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