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Синоптики розповіли про погоду на тижні на Львівщині

Юлія Осим

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У найближчі дні істотних опадів у Львові та області не прогнозується. Однак під кінець тижня слід чекати травневих дощів, місцями навіть з грозами. Температура повітря також зростатиме і на вихідних сягне 20 – 25° тепла. Про це інформує Львівський портал.

За інформацією Львівського гідрометцентру, упродовж 4-5 травня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозується. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря у вівторок, 4 травня буде вночі 1 – 6° тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі можливі заморозки 0 – 3°, вдень очікується 11 – 16° тепла.

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У середу, 5 травня температура вночі становитиме 3 – 8° тепла, місцями на поверхні грунту також можлиі заморозки 0 – 3°, вдень стовпчики термометрів покажуть 15 – 20° тепла.

У Львові 4 травня до обіду погода буде ясною, а після обіду з’являться хмари, проте без опадів. Температра коливатиметься від 7 – 15° тепла. У середу, 5 травня, також дощу не слід чекати, а погода весь день буде хмарною. Стопчики термометра покажуть 12 – 20° вище нуля.

6-7 травня на Львівщині буде без опадів. Температура вночі 8 – 13° тепла, вдень 20 – 25° тепла.

У Львові в четвер, 6 травня, вдень небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Уночі можливий дощ, який вранці стихне.

Натомість у п’ятницю, 7 травня, у місті увесь день буде хмарна погода. Після обіду почнеться сильний дощ, який до вечора має послабшати.

Температура повітря 6-7 травня у Львові сягне  9 – 14° тепла.

На вихідних на території області слід чекати дощів, місцями з грозми. Температура знизиться до 5 – 10°.

У Львові в суботу, 8 травня, буде 6 – 11° тепла. Упродовж дня пройде дрібний дощ, який закінчиться ввечері. У неділю, 9 травня, буде сонячно. Температура повітря становитиме 8 – 16° тепла.

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