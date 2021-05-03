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На Львівщині горіла недіюча будівля пивного заводу

Юлія Осим

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Сьгодні, 3 травня, вранці сталася пожежа у недіючій будівлі пивзаводу у Радехові. Масштабну пожежу ліквідували 27 рятувальників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

Повідомлення про пожежу в Радехові Служба порятунку отримала 3 травня о 6:55. Вогонь виник у недіючій трьохповерховій цегляній будівлі, розміром 25х30 м та висотою 14 м, що по вул. Стоянівська, 19. Зазначимо, це приміщення Радехівського пивзаводу.

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До місця події було направлено вогнеборців за підвищеним номером виклику. О 08:47 пожежу повністю ліквідовано.

До гасіння залучили 7 одиниць спецтехніки та 27 чоловік особового складу.

Травмованих внаслідок пожежі немає.

Правоохоронці встановлюють причини виникнення займання.

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