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141 рік тому на вулицях Львова з'явився перший кінний трамвай

Юлія Осим

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3 травня 1880 року перший кінний трамвай поїхав вулицями Львова. Кінна тяга використовувалася до 1908 року, на зміну їй прийшла електрична. Сьогодні виповнюється 141-а річниця з часу запуску кінного трамвая у місті. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Перший львівський кінний трамвай став також першим в Україні, який почав регулярний рух.

«Оплата проїзду була введена з 5 травня. Функціонували дві лінії: «Головний вокзал — вулиця Городоцька — площа Митна» і «Головний вокзал — Підзамче», які перевозили в середньому 1867000 пасажирів на рік. У 1889 році було 105 коней, а вагонів – 37 пасажирських і 3 вантажних», –розповів начальник вагоно-ремонтних майстерень ЛКП «Львівелектротранс» Андрій Калник, цитує пресслужба мерії.

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Зазначимо, що на території трамвайного депо ЛКП «Львівелектротранс» досі зберігається і функціонує спецтехніка на базі візка кінного трамвая.

«Спецвагон, так звана вишка, призначена для ремонту електромережі та побудована так, що основа взята з кінного трамвая, який експлуатувався у Львові з 1880 до 1908 року. Це візок одного із перших вагонів у місті Львові. Зараз на ньому є вишка, відповідно майстер, який обслуговує мережу, може по драбині залізти та виконати певні роботи», – зазначив Андрій Калник.

Він також додав, що цьогоріч 31 травня виповниться 127 років як у Львові у 1894 році поїхав перший електричний трамвай, та показав 112 літній вагон моделі Sanok SW1. Він був виготовлений у польському місті Тарнов у 1909 році. Через те, що у Польщі змінили ширину колії, його у 1943 році купили для Львова. У трамваї було лише 16 сидячих місць, а максимальна вмістимість пасажирів, яку міг перевезти, складала 20 людей. Він обслуговував міські маршрути з 1943 до 1972 роки. Спершу був біло-червоного кольору, а після капітального ремонту – бежево-блакитний. Так, у таких відтінках він курсував у 1970 році.

Фото ЛМР

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