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В ДТП у Сколе постраждали троє дітей

Ольга Денисяка

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У неділю, 2 травня, у Сколе  зіткнулись автомобілі Renault Scenic та Opel Omega. Внаслідок аварії потраждали 5 людей, з них троє – діти. Про це Львівському порталу повідомили у Сколівському відділі ГУ ДСНС.

На зображенні може бути: просто неба

Аварія сталась близько 10:50 год. на вулиці Князя Святослава у місті Сколе.

Внаслідок зіткнення затиснуло водія автомобіля Renault Scenic. Рятувальники деблокували потерпілого та передали його медикам.

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На зображенні може бути: просто неба

На зображенні може бути: автомобіль та дорога

Загалом під час ДТП травми різного ступеня важкості отримали п’ятеро осіб, з них троє – діти. Причину аварії встановлюють правоохоронці.

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Фото: ГУ ДСНС Сколівщини

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