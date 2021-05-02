В ДТП у Сколе постраждали троє дітей

У неділю, 2 травня, у Сколе зіткнулись автомобілі Renault Scenic та Opel Omega. Внаслідок аварії потраждали 5 людей, з них троє – діти. Про це Львівському порталу повідомили у Сколівському відділі ГУ ДСНС.

Аварія сталась близько 10:50 год. на вулиці Князя Святослава у місті Сколе.

Внаслідок зіткнення затиснуло водія автомобіля Renault Scenic. Рятувальники деблокували потерпілого та передали його медикам.

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Загалом під час ДТП травми різного ступеня важкості отримали п’ятеро осіб, з них троє – діти. Причину аварії встановлюють правоохоронці.

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Фото: ГУ ДСНС Сколівщини