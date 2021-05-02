У Львові двоє людей отруїлись чадним газом

Ввечері 1 травня у Львові чадним газом отруїлись двоє людей. Їх госпіталізували в стані середнього ступеню важкості. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Новий випадок отруєння чадним газом стався у квартирі багатоповерхівки на вулиці Голубовича, 35А близько 20:50 год.

Двох людей, які отруїлись, ймовірно, чадним газом, госпіталізували до медзакладів Львова.

Зазначається, що квартира обладнана двофункційним газовим котлом. Наразі працівники ПрАТ «Львівгаз» тимчасово перекрили подачу газу до квартири.

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Обставини події встановлюються.

Додамо, що щороку жертвами чадного газу у Львові та області стає щонайменше сотня людей. Так, у 2020-му у Львові отруїлись 104 людини, четверо із них загинули. А лише за перший місяць 2021-го жертв тихого вбивці було аж 44, в тому числі 17 дітей.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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