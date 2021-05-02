Ryanair відкриває рейс зі Львова до Риги

Ірландський лоукостер Ryanair відкриває рейс зі Львова в столицю Латвії Ригу. Вартість квитків стартує від 33 євро в одну сторону. По це повідомляє Avianews.

Рейси зі Львова планують почати виконувати з 31 жовтня. Полетіти в Ригу можна буде щочетверга та неділі.

З Риги у четвер літак вирушатиме о 6:45 год, а назад – о 8:45 год. У п’ятницю з Риги рейс запланований на 15:40, а зі Львова – на 17:40.

Квитки на рейс Львів – Рига коштують від 33 євро. У вартість квитка входить перевезення ручної поклажі розмірами 40х25х20 без обмеження ваги.

Реклама партнерів

Як повідомляв Львівський портал, лоукостер Ryanair запускає зі Львова 14 напрямків на літній період.

Детальніше про понад 60 авіанапрямків зі Львова, які доступні у літній період цього року, за посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.