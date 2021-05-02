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Ryanair відкриває рейс зі Львова до Риги

Ольга Денисяка

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Ірландський лоукостер Ryanair відкриває рейс зі Львова в столицю Латвії Ригу. Вартість квитків стартує від 33 євро в одну сторону. По це повідомляє Avianews.

Рейси зі Львова планують почати виконувати з 31 жовтня. Полетіти в Ригу можна буде щочетверга та неділі.

З Риги у четвер літак вирушатиме о 6:45 год, а назад – о 8:45 год. У п’ятницю з Риги рейс запланований на 15:40, а зі Львова – на 17:40.

Квитки на рейс Львів – Рига коштують від 33 євро. У вартість квитка входить перевезення ручної поклажі розмірами 40х25х20 без обмеження ваги.

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Як повідомляв Львівський портал, лоукостер Ryanair запускає зі Львова 14 напрямків на літній період.

Детальніше про понад 60 авіанапрямків зі Львова, які доступні у літній період цього року, за посиланням.

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