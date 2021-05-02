ОСТАННІ НОВИНИ

Помер професор Львівської політехніки Олег Суберляк

Ольга Денисяка

|

Помер професор НУ «Львівська політехніка», завідувачем кафедри хімічної технології переробки пластмас, доктором хімічних наук Олег Суберляк. Про це повідомили на айті вишу, передає Львівський портал.

Помер професор у п’ятницю, 30 квітня, у віці 74 роки.  Причина смерті наразі не відома.

Нацковець народився 2 січня 1947 року в селі Кобиловолоки на Тернопільщин. Викладати у Львівській політехніці він почав у 1970 році. З 1991 року очолював кафедру хімічної технології переробки пластмас. У 2014 році йому присвоїли звання Заслуженого діяча науки і техніки України.

Реклама партнерів

Олег Суберляк опублікував більше 600 наукових праць, отримав 70 авторських свідоцтв та патентів. Підготував і видав 14 підручників та навчальних посібників. Працював у полімерній галузі зокрема вивчав технології синтезу та переробки полімерів і композитів спеціального призначення.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великодній кошик львів'янина: що містить і скільки коштує
Діана ЧОРНА
Великодній кошик львів'янина: що містить і скільки коштує

Вже у неділю, 2 травня, українці святкуватимуть Великодень. Традиційно, напередодні свята Воскресіння господнього кожна ...

Крематорій у Львові: місія (не) здійсненна?
Вероніка РОЙ
Крематорій у Львові: місія (не) здійсненна?

Про побудову крематорію у Львові говорять вже не перший рік. Хоча більшість львів’ян, посадовців та депутатів вважають й...

Поціновувачі годинників і нерухомості. ТОП-5 найзаможніших депутатів Львівської облради
Юлія ОСИМ
Поціновувачі годинників і нерухомості. ТОП-5 найзаможніших депутатів Львівської облради

Влада не для бідних. Яскравим підтвердженням цього явища став аналіз декларацій 84 обранців Львівської обласної ради. Зв...

Де провести травневі вихідні на Львівщині
Наталя ПІДГІРНА
Де провести травневі вихідні на Львівщині

Для вдалих вихідних потрібно небагато – вдала компанія, гарний настрій та правильний маршрут. Зважаючи на час пандемії і...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...