Помер професор Львівської політехніки Олег Суберляк

Помер професор НУ «Львівська політехніка», завідувачем кафедри хімічної технології переробки пластмас, доктором хімічних наук Олег Суберляк. Про це повідомили на айті вишу, передає Львівський портал.

Помер професор у п’ятницю, 30 квітня, у віці 74 роки. Причина смерті наразі не відома.

Нацковець народився 2 січня 1947 року в селі Кобиловолоки на Тернопільщин. Викладати у Львівській політехніці він почав у 1970 році. З 1991 року очолював кафедру хімічної технології переробки пластмас. У 2014 році йому присвоїли звання Заслуженого діяча науки і техніки України.

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Олег Суберляк опублікував більше 600 наукових праць, отримав 70 авторських свідоцтв та патентів. Підготував і видав 14 підручників та навчальних посібників. Працював у полімерній галузі зокрема вивчав технології синтезу та переробки полімерів і композитів спеціального призначення.