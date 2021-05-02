На вулиці Львова виїхав мотопатруль

У неділю, 2 травня, на вулиці Львова вперше цього року виїхали екіпажі мотопатруля. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.
У свій перший день нового сезону вони слідкують за безпекою у Шевченківському гаю, куди львів’яни та гості міста традиційно приходять після святкового великоднього сніданку.
Зазначається, що щодня на денну зміну заступатиме 2-3 екіпажі.
«Основна перевага мотопатрулів — це висока мобільність, зокрема, під час ускладнень в русі», – додають у поліції.
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Ольга Денисяка