На вулиці Львова виїхав мотопатруль

У неділю, 2 травня, на вулиці Львова вперше цього року виїхали екіпажі мотопатруля. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

У свій перший день нового сезону вони слідкують за безпекою у Шевченківському гаю, куди львів’яни та гості міста традиційно приходять після святкового великоднього сніданку.

Зазначається, що щодня на денну зміну заступатиме 2-3 екіпажі.

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«Основна перевага мотопатрулів — це висока мобільність, зокрема, під час ускладнень в русі», – додають у поліції.

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