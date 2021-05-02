На Львівщині прогнозують заморозки

Вночі 4 травня на Львівщині прогнозують нічні заморозки: стовпчики термометра опустяться до 5 градусів морозу. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

«За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України 4 травня вночі на Львівщині очікуються сильні заморозки 0 – 5º», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, днем раніше, 3 травня, в області пронозують сильні пориви південно-західного вітру 17 – 22 м/с.

Температура повітря вдень 3 травня буде становити від 12 до 16 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра не підніметься вище 6 градусів.

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