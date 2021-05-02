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На Яворівщині мотоцикліст збив 18-річну дівчину

Ольга Денисяка

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Ввечері 1 травня у Яворівському районі Львівщини 18-річний мотоцикліст збив 18-річну дівчину. Постраждалу госпіталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась 1 травня о 22:10 год. в одному з сіл Яворівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 18-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом «Мінськ», наїхав на пішохода – мешканку того ж села, свою однолітку.

Внаслідок наїзду дівчина була госпіталізована з переломом ноги.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

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Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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