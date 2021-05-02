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На Донбасі поранили українського віськового

Ольга Денисяка

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У суботу, 1 травня, російські збройні найманці 12 разів порушували режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі. Один український військовий дістав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресштабі операції Об’єднаних сил.

Так, біля Шумів зафіксували обстріл із мінометів 82-го калібру, біля Південного – з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Поблизу Пісків бойовики обстріляли з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а неподалік Новгородського – зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Також обстріли фіксували біля Водяного й Талаківки. Крім того, біля Майорська штаб помітив безпілотник бойовиків, який перетнув лінію розмежування. Біля Водяного бойовики з безпілотника скинули осколкові гранати ВОГ-17.

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Один військовий внаслідок обстрілу дістав поранення. Йому надали медичну допомогу та доправили до госпіталю. Стан здоров’я називають задовільним.

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