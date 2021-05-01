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Україна отримає додаткові 10 млн доз вакцини від Pfizer

Андрій Котенський

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МОЗ домовився про постачання вдвічі більшої партії вакцин Pfizer протягом поточного року. Відтак Україна отримає додаткові 10 млн доз вакцини американського виробництва. Про це Львівському порталу повідомили у прсслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

За словами очільника міністерства Максима Степанова. У сумі законтрактованих вакцин вистачає для того, щоб щепити більшість українців цього року.

«Після довготривалих і важких переговорів із компанією Pfizer ми досягли домовленості на постачання додаткових 10 млн доз. Сьогодні вночі підписали відповідний контракт. Тобто загалом ми отримаємо 20 млн (якщо бути точним, то 20 млн 1150) доз вакцини Pfizer протягом цього календарного року», – наголосив Максим Степанов.

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За словами очільника МОЗ, переговори з компанією Pfizer розпочалися ще в серпні минулого року й були досить напруженими. Ситуація зрушила з мертвої точки після того, як до них долучилися дипломатичні установи США та України й особисто міністр охорони здоров’я США Алекс Азар.

Згідно з домовленостями, перші постачання з цього контракту – 500 тис. доз – Україна отримає вже в травні-червні, 4,5 млн доз – у третьому кварталі (липень-вересень), решта – 15 млн доз – у четвертому кварталі цього року.

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