У Стрию сміттєвоз заднім ходом вбив пішохода

У Стрию загинув 72-річний дідусь на якого наїхала вантажівка МАЗ, що рухалася заднім ходом. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 квітня, близько 12:20, у Стрию по вулиці Січових Стрільців, 8.

За попередніми даними, 53-річний водій вантажного автомобіля МАЗ, мешканець села Уличне, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на пішохода – 72-річного жителя Стрия.

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Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм загинув на місці події. Обставини події встановлюються.

За даними поліції Львівщини, пішохід загинув під колесами сміттєвоза.

Якщо провину водія доведуть то йому загрожує від трьох до восьми років тюрми.