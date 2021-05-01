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У Львові вчаділо п’ятеро людей

Андрій Котенський

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У Львові чадним газом отруїлося п’ятеро людей. Серед госпіталізованих троє дорослих та двоє дітей 12-ти та 5-ти років. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

Отруєння чадним газом сталося у п’ятницю, 30 квітня, близько 22:05 у квартирі по вулиці Княгині Ольги, 8.

Усіх п’ятьох потерпілих у стані середнього ступеню важкості було доставлено до лікувальних закладів Львова.

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Квартира обладнана газовою плитою та парапетним газовим котлом. Працівниками ПрАТ «Львівгаз» тимчасово перекрили подачу газу до квартири.

Обставини події встановлюються.

Зазначимо, щороку жертвами чадного газу у Львові та області стає щонайменше сотня людей. Так, у 2020-му у Львові отруїлись 104 людини, четверо із них загинули. А лише за перший місяць 2021-го жертв тихого вбивці було аж 44, в тому числі 17 дітей.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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