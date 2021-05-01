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У Львові горіла квартира. Власниця в лікарні, а син загинув

Андрій Котенський

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У Львові під час пожежі в квартирі на вулиці Ференца Ліста отруїлася 86-річна жінка, а її 61-річний син отримав опіки та помер у лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України у Львівській області.

За даними рятувальників, 30 квітня о 22:44 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вул. Ференца Ліста. Пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку.

На момент прибуття пожежників до місця виклику з вікон квартири вибивався дим. О 23:01 вогнеборці ліквідували загорання речей домашнього вжитку на площі 2 кв.м.

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Внаслідок пожежі отримав опіки руки та голови ІІ ступеня 61-річний син власниці квартири, якого в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню Львова, де він помер.

Водночас його 86-річна мати отруїлася продуктами горіння. Потерпілу в легкому ступені важкості госпіталізовано в Львівську обласну клінічну лікарню Львова.

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.

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