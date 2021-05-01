Марш СС «Галичина». Поліція відкрила кримінал

Київські поліцейські склали адмінпротокол відносно чоловіка, який використав нацистське вітання на марші дивізії СС «Галичина» та відкрила кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Нацполіції Києва.

Після завершення маршу під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили, що один із учасників ходи використав заборонене нацистське вітання.

Працівники поліції встановили, що нацистське вітання використав 36-річний житель Київської області. За фактом дрібного хуліганства на чоловіка складено адміністративний протокол.

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Чоловік в присутності понятих від підпису протоколу про адміністративне правопорушення відмовився. Матеріал буде скеровано до суду для подальшого прийняття рішення.

Крім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

Як відомо, 28 квітня в центрі Києва відбувся марш на честь дивізії СС «Галичина», у якому брали участь онуки ветеранів дивізії СС «Галичина», представники «Суспільства майбутнього», «Правого сектора», ВО «Свобода», спілки ветеранів АТО, ініціативи Ukrainian military Honor.

Наступного дня подію засудила влада Ізраїлю, зазначивши, що підрозділи СС причетні до жахливих злочинів під час Голокосту. При цьому жоден із емігрантів-колишніх учасників дивізії «Галичина» не був визнаний винним у скоєнні воєнних злочинів. 30 квітня проведення такого маршу засудило МЗС України.

Що відомо про дивізію «Галичина»

Підрозділ у складі військ Ваффен-СС Німеччини, який існував у 1943-1945 роках. Набір до дивізії був оголошений 28 квітня 1943 року. До вступу в дивізію галичан підштовхували дії більшовиків, про антиукраїнські репресії яких на той момент вже було відомо.

Ініціатором створення дивізії був губернатор Галичини бригаденфюрер СС Отто Вехтер. За рішенням Гіммлера, дивізія не мала права мати назву «українська», щоб не пропагувати ідею незалежності України.

Її назвали «галицькою», бо складатися вона мала з жителів тієї частини країни, яка раніше належала Австрії, тобто з «австрійських галичан», а не з українців. Сучасний державний герб України – Тризуб – був тільки на прапорі дивізії, а основною відзнакою дивізії стало стилізоване зображення лева. Крім того, на військовій символіці не було й есесівських рун.

Символіка підрозділу не є забороненою. 23 вересня 2020 року Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення, що символіка дивізії СС «Галичина» не належить до нацистської.

Самі дивізійники не були засуджені Нюрнберзьким трибуналом, а структура не була визнана злочинною.