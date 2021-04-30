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Великодній кошик львів'янина: що містить і скільки коштує

Діана ЧОРНА

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Вже у неділю, 2 травня, українці святкуватимуть Великодень. Традиційно, напередодні свята Воскресіння господнього кожна порядна господиня збирає святковий кошик, який потім освячується в церкві. Скільки коштуватиме великодній кошик 2021 року для львів’ян, дізналися журналісти Львівського порталу.

За підрахунками Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» вартість цьогорічного великоднього кошика буде на 25,8% вищою від минулорічної і становитиме близько 780 грн. Ми ж вирішили провести власний рейд на ринках та супермаркетах  і з’ясували, що для львівської родини традиційний кошик обійдеться дешевше.

Паска – головна складова великоднього кошика, що символізує Воскресіння. Вартість домашньої паски на ринку складе близько 120 грн. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дешевше або дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.

Яйця – символізують початок нового життя і відродження. Згідно українських традицій, яйця розмальовують у крашанки та писанки. Цьогоріч вони суттєво подорожчали і за десяток домашніх яєць необхідно викласти близько 40 грн, що на 90% більше, ніж у березні минулого року.

Масло. Його зазвичай освячують невеликим шматочком малюючи хрест зверху. Вартість масла цьогоріч стартує від 43 до 75 гривень за 200 грам.

Домашній сир – без цього продукту не обходиться традиційний великодній кошик. Масло та сир є символом жертовності та ніжності Бога. Кілограмова куля смачного домашнього сиру коштує близько 100 грн за кілограм. Для кошика достатньо й її половину.

Корінь хрону символізує міцність на незламність людського духу після таїнства сповіді, і він також є важливою складовою кошика. Вартість 1 кг свіжовикопаного хрону перед Великоднем стартує від 100 грн. Для кошика достатньо одного корінця за 10-15 грн.

Сіль – символом достатку та повноти. Це символ зв’язку між Богом та його народом. Сьогодні кілограм солі коштує 6 – 7 грн. Якщо вам довподоби сіль екстракласу, то її вартість сягає навіть 160 грн за кілограм.

М’ясні вироби – символ душевної радості, яка приходить під час виконання людиною Божої волі. Зазвичай у кошику на освячення несуть шинку, шпондер та ковбаску. Добра домашня ковбаса обійдеться у 210 – 260 грн за кілограм, вуджена шинка коштує 230 – 280 грн за кілограм. Трохи дешевшим буде шпондер – його ціна від 180 до 220 грн за 1 кілограм. Іноді до кошика кладуть й сало. 0,5 кг обійдеться близько у 50 грн з розрахунку 90-135 грн за 1 кг.

Свічка – образ вічного Світла, і означає світло, яким сяють праведники. Запалена свічка – це символ Христа, Божественного Світла, церкви, віри, благодаті, духовної радості, благочестя. Вартість церковних свічок (офірок) 2 гривні за штуку, їх можна придбати у церкві. Більш красиві та довговічніші свічки можна придбати від 25 гривень за 1 свічу.

Святковий кошик прикрашають міртою або бушпаном, вартість святкової зелені 15 грн за пучок. Це символ безсмертя та вічного життя.

Кошик накривають вишитим рушником, який зазвичай вишиває сама господиня, або ж він передається з покоління в покоління. Саме тому він не впливає на вартість кошика пересічного львів’янина.

Варто також зауважити, що ножів, фруктів чи алкоголю у Великодньому кошику не має бути!

Отже, підсумуємо, у середньостатистичний кошик потраплять: паска вартістю – 120 грн, 5 яєць вартістю – 20 грн, 200 грам масла – 50 грн, кулька сиру – 50 грн, шматок ковбаски, шпондера та шинки – 240 грн, корінь хрону – 15 грн, зелень для прикраси – 15 грн. Пучок солі та офірка – 3 грн. Відтак, вартість великоднього кошика львів’янина обійдеться у щонайменше 513 грн. У порівнянні із минулим роком його ціна зросла на 21%. Якщо ж до кошика покласти писанки ручної роботи, паски з «марципанами» чи в’ялене м’ясо то його вартість зросте ще більше.

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Великодній кошик львів'янина: що містить і скільки коштує

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