У Львові двоє зловмисників підпалили балкон

У Львові патрульні затримали двох чоловіків, які умисно підпалили балкон у будинку на вул. Виговського. Балкон загорівся внаслідок запаленої шини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

30 квітня близько 3:00 ночі патрульні отримали виклик про пошкодження майна на вулиці Виговського у Львові. Заявниця повідомила, що невідомі особи принесли під її балкон автомобільну шину і підпалили її. Балкон квартири, у якій вона проживає, загорівся.

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Зловмисники зафіксувала камера спостереження, чого вони, імовірно, не очікували. Патрульні 2 батальйону отримали орієнтування і вирушили на пошуки невідомих.

Схожих осіб поліцейські виявили на вулиці Городоцькій. Ними виявилися 30 та 35-річні мешканці Львова та області. х супроводили на місце події, де вже працювала слідчо-оперативна група.

Попередня кваліфікація події за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження чужого майна вчинене шляхом підпалу) ККУ. Оскільки потерпіла написала заяву, двом зловмисникам загрожує позбавлення волді на строк від 3 до 10 років.