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Попри кінець опалювального сезону 11 установ Львова ще отримують тепло

Юлія Осим

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Опалювальний сезон у Львові офіційно завершився вчора, 29 квітня. Проте 11 міських установ все ще гріють. За інформацією «Львівтеплоенерго», тепло вони отримують на основі листів-звернень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Відтак, бюджетні установи Львова, у яких подається тепло:

  • 3-тя міська клінічна лікарня м. Львова, вул. Рапопорта, 8;
  • Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи, м. Винники, Івасюка, 31;
  • Міський комунальний клінічний пологовий будинок, вул. Мечникова, 8;
  • Львівський державний обласний клінічний перинатальний центр, вул. Дж. Вашингтона, 6;
  • Комунальний будинок дитини №1, вул. Комаринця, 2а;
  • Оранжерея, вул. Пекарська, 71;.
  • Віварій, вул. Пекарська, 52/5;
  • «Лікарня «Госпіс» м. Львова», вул. Котляревського, 53;
  • Львівська обласна дитяча клінічна лікарня (Охматдит), вул. Лисенка, 31;
  • НВК «Школа-Садок Софія», вул. Мишуги,13а;
  • Теплично-оранжерейний комплекс ботанічного саду, вул. Черемшини, 44.

Нагадаємо, опалювальний сезон у Львові офіційно завершився 29 квітня.

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