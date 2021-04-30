Попри кінець опалювального сезону 11 установ Львова ще отримують тепло

Опалювальний сезон у Львові офіційно завершився вчора, 29 квітня. Проте 11 міських установ все ще гріють. За інформацією «Львівтеплоенерго», тепло вони отримують на основі листів-звернень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Відтак, бюджетні установи Львова, у яких подається тепло:

3-тя міська клінічна лікарня м. Львова, вул. Рапопорта, 8;

Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи, м. Винники, Івасюка, 31;

Міський комунальний клінічний пологовий будинок, вул. Мечникова, 8;

Львівський державний обласний клінічний перинатальний центр, вул. Дж. Вашингтона, 6;

Комунальний будинок дитини №1, вул. Комаринця, 2а;

Оранжерея, вул. Пекарська, 71;.

Віварій, вул. Пекарська, 52/5;

«Лікарня «Госпіс» м. Львова», вул. Котляревського, 53;

Львівська обласна дитяча клінічна лікарня (Охматдит), вул. Лисенка, 31;

НВК «Школа-Садок Софія», вул. Мишуги,13а;

Теплично-оранжерейний комплекс ботанічного саду, вул. Черемшини, 44.

Нагадаємо, опалювальний сезон у Львові офіційно завершився 29 квітня.

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