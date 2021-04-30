Понад 26 га землі на Яворівщині, виділені під сонячні батареї, заберуть в орендаря

Прокуратура Яворівського району вимагає повернути громаді понад 26 га землі, які були надані в оренду для встановлення сонячних батарей. Через заборгованість орендарем у сплаті за користування ділянкою відкрито провадження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Відомо, що у 2018 році Львівська облдержадміністрація передала в оренду суб’єкту господарювання земельну ділянку, площею 26,4 га та вартістю понад 36 млн грн. Землі призначалися для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування споруд енергогенеруючих підприємств на території с.Старичі Яворівського району.

Як повідомляється, імовірно, дозвіл був виданий для встановлення сонячних батарей, та наразі жодних конструкцій на цій території немає.

Окрім того, з серпня 2020 року орендар постійно боргує орендну платц за користування земельною ділянкою, що є підставою для припинення договору оренди. Зазначимо, що станом на 1 січня 2021 року заборгованість склала понад 327 тисяч грн.

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Відтак, за позовом Яворівської окружної прокуратури відкрито провадження у справі про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 26,4 га та вартістю понад 36 млн грн.

Відтак, за позовом Яворівської окружної прокуратури відкрито провадження. Прокурори вимагатимуть в суді розірвати цей договір та повернути земельну ділянку законному власнику.

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