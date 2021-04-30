Піст — не перешкода: за добу на Львівщині спіймали 15 нетверезих водіїв

Протягом останньої львівські патрульні затримали 15 водіїв у стані алкогольного сп’яніння. Більшість з них — нічні кермувальники. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Попереду Великодні свята, а відтак побільшає застіль. Патрульні Львівщини звертаються до усіх водіїв не сідати п’яними за кермо, щоб не ризикувати життям і гаманцем.

Нагадаємо, що за нетверезе водіння передбачена відповідальність:

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за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП — 17 000 гривень з позбавленням права керування на 1 рік;

за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року вчинення порушення передбаченого частиною першою цієї статті) КУпАП — 34 000 гривень з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;

за ч. 3 ст. 130 (Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані сп’яніння) КУпАП — 51 000 гривень з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу.

Зазначимо, що лише за крайню добу патрульні склали 15 протоколів на нетверезих водіїв, 12 з яких зупинили цієї ночі.

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