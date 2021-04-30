На вулиці Коперника у Львові відкриють Музей модернізму

У Львові з’явиться Музей модернізму. Він працюватиме на вул. Коперника поблизу Палацу Потоцьких. Відкриття заплановано на 5 травня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Новий заклад функціонуватиме на базі відділу Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького. Його розмістили у приміщеннях колишнього музею Книги. Там облаштували професійне галерейне освітлення.

Зазначимо, що експозиція музею розташована у 7 виставкових залах, де розгорнуто ретроспективу львівського модерного мистецтва. Для огляду представлять 183 роботи, 70 % з яких відвідувачі побачать уперше.

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Музей розташований на вулиці Коперника, 15, що поряд з Палацом Потоцьких. Урочисте відкриття відбудеться у середу, 5 травня, о 16:00 год.

Фото Galnet

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