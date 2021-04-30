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На Львівщині автокрадія спіймали менше ніж за пів години після злочину

Юлія Осим

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На Львівщині поліцейські затримали автомобільного злодія менше ніж за пів години після викрадення ним транспортного засобу. Зловмиснику загрожує тюрма. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Львівської області.

Подія сталася 29 квітня в одному з сіл Львівського району. Близько 22:00 поліцейські отримали повідомлення від місцевого мешканця про викрадення його автомобіля ВАЗ 2103, який він залишив на вулиці біля будинку.

На щастя, зловмисника спіймали по «гарячих слідах». Менше ніж за півгодини оперативники кримінальної поліції виявили автомобіль заявника за кілька кілометрів від місця викрадення. Біля авто перебував чоловік, який, побачивши правоохоронців, намагався втекти, проте, був затриманий.

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Автокрадієм виявився 31-річний мешканець району. Встановлено, що зловмисник проник в автомобіль, пошкодивши замок водійських дверцят, та поїхав у напрямку селища Щирець. Речові докази причетності до вчинення злочину правоохоронці у нього вилучили.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – до шести років позбавлення волі.

Наразі зловмисник затриманий, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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