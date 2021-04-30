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Мешканець Львівщини забив цеглою свого товариша по чарці

Наталя Дуляба

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50-річного жителя Львівщини обвинувачують в умисному вбивстві свого товариша по чарці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Фатальний випадок стався ще 14 січня цього року у селі Новий Став, що біля Кам’янки-Бузької. Тут 50-річний місцевий мешканець до смерті забив свого товариша.

Як встановили правоохоронці, раніше неодноразово судимий чоловік розпивав алкоголь у помешканні свого 39-річного знайомого, де між ними виник конфлікт.

Щоб довести свою правоту, обвинувачений взяв цеглину та декілька разів ударив нею потерпілого по голові та тулубу. Від отриманих травм жертва померла на місці.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство).

Слідство вже завершене, обвинувальний акт поліцейські скерували до суду. Тепер фігуранту справи загрожує від 7 до 15 років тюрми.

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