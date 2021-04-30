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Чотирьом мешканцям Стрия за розповсюдження наркотиків «світить» тюрма

Юлія Осим

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На Львівщині чотирьох зловмисників судитимуть за розповсюдження наркотиків. Мешканці Стрия купували психотропні речовини та продавали їх наркозалежним людям. За це правопорушникам загрожує до 12 років ув’язнення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслжуб прокуратури Львівщини.

У ході досудового розслідування встановлено, що з червня до жовтня 2020 року 36-річний організатор разом зі спільниками – двома чоловіками та жінкою віком 27 – 32 роки, – незаконно придбали, зберігали, перевозили та збували на території Стрия психотропну речовину «амфетамін». Потенційних клієнтів підшукували із числа наркозалежних осіб і збували їм наркотичні речовини «з рук в руки».

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Правоохоронці задокументували 8 епізодів злочинної діяльності.

Під час обшуків за місцем проживання обвинувачених вилучили 80 г амфетаміну.

За вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.307, ч.2 ст.306 ККУ, обвинуваченим загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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