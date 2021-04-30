Чотирьом мешканцям Стрия за розповсюдження наркотиків «світить» тюрма

На Львівщині чотирьох зловмисників судитимуть за розповсюдження наркотиків. Мешканці Стрия купували психотропні речовини та продавали їх наркозалежним людям. За це правопорушникам загрожує до 12 років ув’язнення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслжуб прокуратури Львівщини.

У ході досудового розслідування встановлено, що з червня до жовтня 2020 року 36-річний організатор разом зі спільниками – двома чоловіками та жінкою віком 27 – 32 роки, – незаконно придбали, зберігали, перевозили та збували на території Стрия психотропну речовину «амфетамін». Потенційних клієнтів підшукували із числа наркозалежних осіб і збували їм наркотичні речовини «з рук в руки».

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Правоохоронці задокументували 8 епізодів злочинної діяльності.

Під час обшуків за місцем проживання обвинувачених вилучили 80 г амфетаміну.

За вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.307, ч.2 ст.306 ККУ, обвинуваченим загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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