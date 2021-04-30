Авіакомпанія Lufthansa здійснила перший рейс зі Львова до Франкфурта

У львівському аеропорту відбувся перший рейс німецької авіакомпанії Lufthansa. Сьогодні, 30 квітня, у Львові приземлився літак із Франкфурта, який згодом здійснив зворотній рейс. Прибуття та відбуття показали на Facebook-сторінці Міжнародного аеропорту «Львів».

До Львова літак прилетів з майже повним завантаженням – 79 пасажирів з 96 доступних місць. Тип літака – Bombardier CRJ900.

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«Відкриття рейсу Львів-Франкфурт – це велике надбання за часів пандемії, відкриття доступу до найбільшого транзитного хабу авіакомпанії Lufthansa. Аеропорт Франкфурта-на-Майні є одним з найбільших хабів Європи (у рейтингу європейських аеропортів у 2019 році посів 4 місце за кількістю перевезених пасажирів, що сягнула 70,5 млн. пасажирів за даними Fraport AG). Обравши Франкфурт, потужний транзитний хаб Європи з великим вибором пересадок, пасажир зможе дістатися до будь-якого куточка світу, з метою бізнес-подорожі чи відпочинку», – зазначила генеральна директорка ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» Тетяна Романовська.

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Про чудову подію повідомив також заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

«Добрі новини перед Великоднем. Перший рейс від Lufthansa Франкфурт – Львів стартував. 96 місць. Перший рейс і повна загрузка. Спочатку три рази на тиждень – пятниця, неділя, середа. Потім зросте до 5 разів», – написав Москаленко у Facebook.

Нагадаємо, зі Львова рейси виконуватимуться чотири рази на тиждень – у понеділок, середу, п’ятницю та неділю. З 1 червня літак курсуватиме в усі дні тижня, окрім суботи.

Як зазначається на сайті авіакомпанії Lufthansa, вартість квитків економ-класу становить від 3 501 грн до 8 859 грн за подорож в одну сторону. Квитки можна придбати за посиланням.

Додамо, що авіакомпанії Lufthansa та Austrian Airlines пропонують спеціальні пропозиції на квитки із вильотом зі Львова в Німеччину. Термін дії промо-акції до 23 травня включно на подорожі до кінця вересня 2021 року. Така пропозиція поширюється на квитки в економ-класі та доступна для бронювання починаючи з 1 травня 2021 р. на сайтах авіакомпаній Lufthansa та Austrian Airlines.

Фото Андрія Москаленка та Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького

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