У квітні можна буде полетіти зі Львова до Франкфурта

Довгоочікуваний рейс від авіакомпанії Lufthansa Франкфурт – Львів – Франкфурт стартує 30 квітня. Упродовж першого місяця польоти виконуватимуться чотири рази на тиждень. А з червня – щодня, окрім суботи. Про це повідомили у пресслужбі ЛОДА, передає Львівський портал.

Повітряне сполучення з найбільшим аеропортом Німеччини – перспективне та логістично зручне, оскільки він є головним хабом авіакомпанії Lufthansa, яка пропонує пересадки з цього місця до багатьох країн світу, включаючи Америку та Азію.

Так, зі Львова рейси виконуватимуться чотири рази на тиждень – у понеділок, середу, п’ятницю та неділю. З 1 червня літак курсуватиме в усі дні тижня, окрім суботи.

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Як зазначається на сайті авіакомпанії Lufthansa, вартість квитків економ-класу становить від 3 501 грн до 8 859 грн за подорож в одну сторону. Квитки можна придбати за посиланням.

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