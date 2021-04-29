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За перемоги на змаганнях спортсменам Львівщини виплатять майже 400 тисяч гривень

Вероніка Рой

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На Львівщині переможцям та призерам національних змагань з олімпійських видів спорту, а також їх тренерам виплатить грошові винагороди на загальну суму майже 400 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Кращі спортсмени області отримують премії у межах Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Управління молоді та спорту щоквартально. Отримують грошові винагороди і тренери, які готують спортсменів до змагань.

За підсумками першого кварталу премії отримають 78 спортсменів та 59 тренерів. Загальна сума грошових винагород – 394 750 гривень. Серед тих, хто отримає премії цього разу: призери дорослих чемпіонатів України з плавання, стрільби кульової, настільного тенісу, боксу, вільної боротьби, сучасного п’ятиборства, стрільби з лука, велосипедного спорту на треку та командного чемпіонату України з легкої атлетики.

«Звичайно, це лише необхідний мінімум, щоб мотивувати спортсменів отримувати ще більше нагород, показувати ще кращі результати. Вже сьогодні питання фінансового забезпечення атлетів включене до Стратегії розвитку Львівської області на період 2027 року, тож працюємо над тим, аби ця підтримка щоразу ставала відчутнішою», – розповідає керівник управління молоді та спорту Львівської ОДА Роман Хім’як.

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Нагадаємо, загалом впродовж 2020 року грошові винагороди отримали 235 спортсменів Львівщини та 190 тренерів. Загальна сума, на яку виплатили нагород впродовж минулого року, складає 1 мільйон 797 тисяч гривень.

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