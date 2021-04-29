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З наступного тижня у Польщі послаблюють карантин

Вероніка Рой

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В уряді Польщі оголосили дати наступних етапів послаблення карантину, запровадженого для боротьби з епідемією коронавірусу. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на PAP.

За словами прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, 4 травня відкриються другорядні магазини, які досі були закритими – зокрема, магазини меблів та будматеріалів, а також мистецькі галереї та музеї.

З цього дня на всій території країни школярі 1-3 класів повернуться до навчання у класах, а всі решта – з 29 травня.

З 8 травня планується відкриття готелів. З 15 травня ресторани зможуть приймати відвідувачів на відкритих майданчиках, а з 29 травня – і в приміщеннях, з заповненням не більше 50% місць. Тоді ж з 50% заповнення зможуть відкритися кінотеатри і театри.

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Також з цієї дати дозволять організацію весіль та інших святкувань за участі не більше 50 гостей.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Адам Недзельський, з 15 травня буде скасована вимога носити маску у громадських місцях на відкритому повітрі. У приміщенні і транспорті масковий режим зберігатиметься і далі.

Щоденний приріст хворих на коронавірус у Польщі продовжує знижуватися. Якщо на піку весняної хвилі реєстрували до 35 тисяч заражень за добу, останній тиждень це переважно менше 10 тисяч випадків.

Нагадаємо, Польща пішла на жорсткий карантин з 20 березня.

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