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Українець намагався перевезти контрабандні сигарети у коробці передач

Вероніка Рой

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На кордоні з Польще, у пункті пропуску «Грушів – Будомєж», прикордонники викрили українця, що намагався потайки перевезти 16 блоків контрабандних сигарет у коробці передач. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

За даними прикордонників, 28 квітня вранці прибув до пункту пропуску «Грушів – Будомєж» прибув легковик марки Audi під керуванням українця. Водій спрямував транспортний засіб на смугу руху «зелений коридор», однак прикордонники перевели авто на поглиблений огляд.

Під час перевірки автомобіля прикордонники виявили блоки сигарет, які українець хотів потайки перевезти. Ба більше, як стверджують у ДПСУ, схованка, яку облаштував водій у своєму авто, може претендувати на звання найбільш оригінальної від початку цього року.

«Паливний бак, запасне колесо, порожнини кузова, обшивка салону? Ні, це все – занадто банально, подумав «винахідник» і вирішив зазирнути глибше. Він удосконалив і без того досконалий агрегат свого авто – трансмісію. Виявляється, без великої кількості запчастин у коробку передач можна вмістити аж 16 блоків сигарет. Дріб’язок – у масштабах оборудок, які днями викривали охоронці кордону в інших вантажівках, але невизнаний інженерний геній заслуговує окремої уваги», – зазначають у ДПСУ.

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Прикордонники вилучили контрабанду та автомобіль українця до рішення суду. Стосовно чоловіка склали протокол про порушення митних правил. Також встановлюється сума контрабанди.

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Фото та відео: ДПСУ

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