ОСТАННІ НОВИНИ

Українець їхав до Польщі зі 110 літрами нарковмісної речовини

Юлія Осим

|

Митники виявили чоловіка, який намагався в’їхати до Польщі зі 110 літрами нарковмісної речовини. Водій Mercedes-Benz пеервозив підозрілу речовину у додатковому дні паливного баку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

В одному з пунктів пропуску на Львівщині митники виявили, що громадянин України прямує до Польщі, перевозячи підозрілу речовину. Під час поглибленого огляду транспортного засобу знайдено додаткове дно паливного бака, у якому була прихована від митного контролю підозріла речовина білого кольору. Загальна кількість суміші становить близько 110 літрів.

За словами водія авто, це хімічна речовина для обробки рослин. Однак аналіз експрес-тестом дав позитивну реакцію на наявність та вміст наркотичних засобів. Зокрема, відбулася зміна кольору, що вказує на можливий вміст у даній рідині наркотиків.

Речовину вилучено та передано для подальшого лабораторного дослідження.

Реклама партнерів

За даним фактом направлено повідомлення про можливе виявлення ознак злочину передбаченого ст.305 КК України «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Де провести травневі вихідні на Львівщині
Наталя ПІДГІРНА
Де провести травневі вихідні на Львівщині

Для вдалих вихідних потрібно небагато – вдала компанія, гарний настрій та правильний маршрут. Зважаючи на час пандемії і...

Паска на подушці та спалювання діда. Маловідомі звичаї перед Великоднем Західної України
Ірина МАРЧУК
Паска на подушці та спалювання діда. Маловідомі звичаї перед Великоднем Західної України

В Україні з 26 квітня розпочався Страсний тиждень – період строгого посту, який особливо вирізняється серед інших тижнів...

Пасажир vs контролер. Як не стати відбувайлом у львівському електротранспорті
Юлія Осим
Пасажир vs контролер. Як не стати відбувайлом у львівському електротранспорті

Користуючись міським електротранспортом у Львові, ви геть не застраховані від штрафу контролера. Здавалось би, що існуют...

Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?
Омелян ШЕВЧУК
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?

Якісний розвиток району завше передбачає об’єкти житлової забудови, доріжки, освітлення, зони відпочинку для дітей та до...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...