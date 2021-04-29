Середня зарплата в Україні зросла майже на 19%: де та у кого найбільша

У березні середня зарплата в Україні, порівняно з аналогічним періодом минулоріч, зросла на 18,9%. Найшвидше оплата праці збільшилася у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги. Про це свідчать дані Держстату, передає Львівський портал.

Так, у березні середня номінальна заробітна плата в Україні склала 13 612 грн. Порівняно з лютим вона зросла на 1 063 грн.

Найбільше зростання відбулося у сферах:

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охорони та надання соціальної допомоги – на 52%;

тимчасового розміщування та організації харчування – на 37,2%;

мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – на 33,8%;

освіти – на 28,8%;

операцій з нерухомим майном – на 22,2%;

оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – на 20,4%.

За регіонами найбільші темпи зростання середньої зарплатні зафіксовано у Чернівецькій (31,1%), Донецькій (30,1%), Тернопільській (26,9%), Рівненській (26,3%), Херсонській (26,2%), Волинській (25,9%) областях. Зазначимо, що трохи далі за темпом зростання опинилася Львівщина, де середня оплата праці у березні збільшилася на 20,1%.

Відтак, найвищу середню зарплату, станом на березнь 2021 року, отримують мешканці Києва (20 132 грн), Донецької (15 907 грн), Запорізької (13 721 грн), Дніпропетровської (13 677 грн) областей, найнижчу – Житомирської області (10 675 грн).