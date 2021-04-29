Під час пожежі у Львові врятували 15 людей

Вночі 29 квітня у будинку на вулиці Володимира Великого у Львові загорілась квартира. Під час пожежі надзвичайники врятували 15 людей. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС Львівщини.

Пожежа в квартирі п’ятповерхового будинку на вулиці Володимира Великого, 37 сталась близько 01:40 год.

Приїхавши на місце рятувальники відразу почали гасити пожежу та евакуйовувати людей. На свіже повітря вивели 15 осіб, з них троє – діти.

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Пожежу локалізували о 02:07 год. та повністю ліквідували о 02:09 год. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 15 кв м та пошкодив речі на такій самій площі.

До ліквідації пожежі залучили 26 чоловік особового складу та 5 одиниць спецтехніки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

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Фото: скріншот з відео ДСНС