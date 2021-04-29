Pfizer анонсувала пігулки від Covid до кінця року

Американська фармацевтична компанія Pfizer Inc. працює над розробкою пігулок від коронавірусу: в компанії анонсували, що нові ліки з’являться до кінця цього року. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням CNBC.

«Ми працюємо над створенням двох варіантів препарату від коронавірусу, які можна буде використовувати для лікування в домашніх умовах. Ми сподіваємося, що ці ліки будуть працювати й проти нових штамів коронавірусу. Перший варіант – ін’єкційний. Другий варіант – пероральний (прийом ліків, зазвичай пігулок, шляхом проковтування). Зараз ми активно працюємо над ним, а до літа розраховуємо поділитися хорошими новинами», – заявив генеральний директор Pfizer Inc. Альберт Була.

Ліки, над якими працює Pfizer, є частиною класу ліків, які називають інгібіторами протеази. Такі інгібітори також застосовуються для лікування ВІЛ та гепатиту C.

Альберт Була поділився сподіванням, що пігулки дозволять людям лікувати коронавірус удома – без відвідування лікарень без зайвої потреби.

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