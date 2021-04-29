«Обов’язково треба прибирати»: в ПЦУ спростовують міф про Чистий четвер

Сьогодні – Чистий четвер. В цей день в Україні прийнято наводити лад в оселі: прибирати, мити вікна і прати. Втім у Православній Церкві України кажуть, що це не є головним завданням Чистого четверга. Про це повідомляє Львівський портал.

Як пояснюють у ПЦУ, у Чистий четвер згадують Тайну вечерю, під час якої Ісус Христос встановив Святе Причастя (Євхаристію) – таїнство, через яке вірні очищаються від гріхів та єднаються з Господом.

Під час Тайної вечері Ісус також омив ноги своїм учням, таким чином показавши приклад братської любові, жертовності та служіння ближньому.

Тому Чистий четвер так називається не через буквальне його розуміння (що необхідно влаштовувати прибирання осель або омиватися водою), а тому, що люди у храмах сповідаються і причащаються.

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«Прибирання – це корисна і добра річ, але під час приготувань до Великодня не треба забувати про найважливіше – зустріти свято з чистою душею. Тож сплануйте провести Великий четвер так, щоби встигнути не лише прибрати своє помешкання, помити вікна чи спекти паски, а й з’єднатися з Господом у святій Євхаристії. Поставте Бога на перше місце і тоді все у вашому житті буде на своїх потрібних місцях», – наголошують у ПЦУ.

Нагадаємо, Великдень цьогоріч припадає на 2 травня. Львівський портал розповідав про маловідомі традиції та звичаї напередодні Пасхи на Західній Україні. Детальніше можна почитати за цим посиланням.

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