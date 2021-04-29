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Майже 20% українців підуть до церкви на Великдень, – опитування

Юлія Осим

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Великдень в умовах пандемії планують святкувати 92% українців. Водночас близько 20% вірян планують йти до церкви.Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Львівський портал.

Так, 92% населення так чи інакше планують святкувати Великдень, тоді як не будуть святкувати лише 6%, поки не визначилися 2%.

Більшість українців не планують йти до церкви на Великдень. Лише 19% населення – а це кожен п’ятий  – планують іти до церкви, ще 9% хочуть прйняти участь у всеношній службі.

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Водночас 69% жителів України готуватимуть великодні страви вдома.

Серед усіх опитаних 25% відповіли, що молитимуться в родинному колі, 19% – прийматимуть гостей та родичів вдома.

Крім того, серед усього населення України:

  • поїдуть на кладовище – 11%
  • поїдуть у гості в межах свого міста – 8%
  • поїдуть у гості за межі свого міста – 5%

Фото КМІС

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