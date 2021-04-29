ОСТАННІ НОВИНИ

Курсантів Академії сухопутних військ вакцинують від коронавірусу

Ольга Фарина

|

Близько пів тисячі військовослужбовців Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного вакцинували проти COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

За словами начальника медичної служби Національної академії підполковника медичної служби Миколи Костинюка, темпи вакцинації планують збільшити удвічі. Насамперед вакцинують військовослужбовців академії, які будуть залучені до сил і засобів операції Об’єднаних сил, військовослужбовців, які залучаються до оперативно-чергової служби, військових медиків, персонал їдалень та лазень.

Як відомо від початку світової пандемії за рішенням начальника Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенанта Павла Ткачука був створений Оперативний штаб з протидії поширенню COVID-19, організовано виготовлення і закупівлю масок, рукавичок, антисептичних засобів, впроваджено ефективну систему протиепідемічних заходів. Це дозволило уникнути важких наслідків, перешкодити зростанню захворюваності серед військовослужбовців і працівників ЗС України.

Реклама партнерів

«Імунізація дозволить нам зменшити ризик поширення коронавірусної інфекції й надалі» , — додав Микола Костинюк.

Вакцинація дозволить підвищити колективний імунітет, мінімізувати ризики захворювання і поширення коронавірусної хвороби серед особового складу вишу.

Курсанти, офіцери та цивільні працівники навчального закладу отримуватимуть щеплення згідно з планом, що передбачає імунізацію всього колективу вишу.

Вакцинацію військовослужбовців видового військового вишу здійснюють медики комунального некомерційного підприємства «2-га міська поліклініка міста Львова». Вакцина, якою імунізують колектив закладу, — AstraZeneka-SKBio виробництва Південної Кореї.

Зі слів начальника медичної служби Національної академії сухопутних військ першими пройшли вакцинацію військовослужбовці, які готуються до участі у військовому параді на честь 30-ї річниці Незалежності України.

Здебільшого всі вакциновані переносять процедуру добре. У незначних випадках впродовж доби після вакцинації спостерігали незначне підвищення температури тіла.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Крематорій у Львові: місія (не) здійсненна?
Вероніка РОЙ
Крематорій у Львові: місія (не) здійсненна?

Про побудову крематорію у Львові говорять вже не перший рік. Хоча більшість львів’ян, посадовців та депутатів вважають й...

Поціновувачі годинників і нерухомості. ТОП-5 найзаможніших депутатів Львівської облради
Юлія ОСИМ
Поціновувачі годинників і нерухомості. ТОП-5 найзаможніших депутатів Львівської облради

Влада не для бідних. Яскравим підтвердженням цього явища став аналіз декларацій 84 обранців Львівської обласної ради. Зв...

Де провести травневі вихідні на Львівщині
Наталя ПІДГІРНА
Де провести травневі вихідні на Львівщині

Для вдалих вихідних потрібно небагато – вдала компанія, гарний настрій та правильний маршрут. Зважаючи на час пандемії і...

Паска на подушці та спалювання діда. Маловідомі звичаї перед Великоднем Західної України
Ірина МАРЧУК
Паска на подушці та спалювання діда. Маловідомі звичаї перед Великоднем Західної України

В Україні з 26 квітня розпочався Страсний тиждень – період строгого посту, який особливо вирізняється серед інших тижнів...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...