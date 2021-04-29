Курсантів Академії сухопутних військ вакцинують від коронавірусу

Близько пів тисячі військовослужбовців Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного вакцинували проти COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

За словами начальника медичної служби Національної академії підполковника медичної служби Миколи Костинюка, темпи вакцинації планують збільшити удвічі. Насамперед вакцинують військовослужбовців академії, які будуть залучені до сил і засобів операції Об’єднаних сил, військовослужбовців, які залучаються до оперативно-чергової служби, військових медиків, персонал їдалень та лазень.

Як відомо від початку світової пандемії за рішенням начальника Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенанта Павла Ткачука був створений Оперативний штаб з протидії поширенню COVID-19, організовано виготовлення і закупівлю масок, рукавичок, антисептичних засобів, впроваджено ефективну систему протиепідемічних заходів. Це дозволило уникнути важких наслідків, перешкодити зростанню захворюваності серед військовослужбовців і працівників ЗС України.

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«Імунізація дозволить нам зменшити ризик поширення коронавірусної інфекції й надалі» , — додав Микола Костинюк.

Вакцинація дозволить підвищити колективний імунітет, мінімізувати ризики захворювання і поширення коронавірусної хвороби серед особового складу вишу.

Курсанти, офіцери та цивільні працівники навчального закладу отримуватимуть щеплення згідно з планом, що передбачає імунізацію всього колективу вишу.

Вакцинацію військовослужбовців видового військового вишу здійснюють медики комунального некомерційного підприємства «2-га міська поліклініка міста Львова». Вакцина, якою імунізують колектив закладу, — AstraZeneka-SKBio виробництва Південної Кореї.

Зі слів начальника медичної служби Національної академії сухопутних військ першими пройшли вакцинацію військовослужбовці, які готуються до участі у військовому параді на честь 30-ї річниці Незалежності України.

Здебільшого всі вакциновані переносять процедуру добре. У незначних випадках впродовж доби після вакцинації спостерігали незначне підвищення температури тіла.

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