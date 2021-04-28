«Укрзалізниця» фіксує передвеликодній ажіотаж з продажу квитків

«Укрзалізниця» фіксує ажіотаж з продажу квитків на подорожі під час травневих свят. Попит на квитки зріс на 23% у порівнянні із аналогічним періодом минулого року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі залізниці.

Зважаючи на попит, «Укрзалізниця» додала ще один рейс Інтерсіті+ сполученням Київ–Харків–Київ на 30 квітня.

Серед найпопулярніших 5-ть напрямків далекого сполучення на Великодні вихідні – 1-2 травня:

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№46/45 Лисичанськ — Ужгород (1184 пасажири);

№142/141 Львів — Бахмут (1055 пасажирів);

№92/91 Одеса — Костянтинівка (1041 пасажир);

№138/137 Хмельницький — Лисичанськ (1003 пасажири);

№58/57 Одеса — Ковель (907 пасажирів).

Окрім того високий попит серед пасажирів спостерігається також за такими напрямками: Київ — Івано-Франківськ; Київ — Ужгород; Київ — Львів; Київ — Ковель; Київ — Миколаїв, Херсон; Київ — Кривий Ріг; Київ — Запоріжжя; Київ — Лисичанськ, Попасна; Київ — Костянтинівка; Київ — Покровськ, Авдіївка; Одеса — Івано-Франківськ, Чернівці; Одеса — Костянтинівка — Одеса; Маріуполь — Львів; Лисичанськ — Ужгород; Дніпро — Трускавець; Харків — Одеса; Харків — Новоолексіївка; Харків — Кривий Ріг, Херсон, Миколаїв; Харків — Рахів.

До згаданих напрямків вже було додано окремі додаткові рейси, але в «Укрзалізниці» не виключають що доведеться додавати додаткові вагони.

Як відомо, кількість квитків у поїздах є обмеженою, тому Укрзалізниця рекомендує не відкладати бронювання поїздки.

Квитки на можна придбати через сайт booking.uz. та в офіційних чат-ботах Укрзалізниці у Viber та Telegram.

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