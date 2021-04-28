У Самборі невідомі розмалювали на кладовищі портрети померлих

Поліцейські встановлюють осіб, що розмалювали портрети померлих на пам’ятниках на міському цвинтарі у Самборі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Про факт наруги над могилами 27 квітня повідомив самбірський журналіст Микола Синейко. За його словами, невідомі розмалювали п’ять пам’ятників на міському цвинтарі.

«У Самборі на старому кладовищі вандали – «художники» розмалювали портрети на п’ятьох могилах давно померлих. До чого котимось.? Це ж все-таки «робота» живих…», – написав він.

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Вже у середу, 28 квітня, цей випадок прокоментували і поліцейські. Правоохоронці зазначили, що до них звернулася мешканка Самбора, яка повідомила, що на міському кладовищі невідомі розмалювали пам’ятники.

На місці працювали слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, на території старого і нового кладовища невідомі особи розмалювали на кількох пам’ятниках фотографії та ікони за допомогою маркерів чорного кольору.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють всі обставини події та особи зловмисників, причетних до правопорушення. Досудове розслідування триває.

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