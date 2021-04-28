У Львові шахраї з неіснуючого фонду пропонують мешканцям реставрацію будинків

Львів’ян застерігають бути обачними та не погоджуватися на шахрайські пропозиції по так званій програмі «Євроінтеграція України місто Львів спадщина ЮНЕСКО» від Європейського благодійного фонду. Мешканцям пропонують послуги з реставрації та ремонту будинків і під’їздів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Шахрайська схема обіцяє повністю фінансувати роботи з відновлення та реставрації старовинних брам, ремонт під’їздів, фасадів, обладнання квартир індивідуальним опаленням тощо.

«Вони дзвонять людям нібито як Європейський благодійний фонд. У буклетах написано «Євроінтеграція України місто Львів спадщина ЮНЕСКО». Вказується, що фонд у повному обсязі фінансує наступні роботи: відновлення та реставрація старовинних брам у будинках, облаштування будинків двускатним дахом з встановленням зовнішніх дощових ліньовок, ремонт під’їздів, встановленням металевих дверей з домофонами, заміна вікон, встановлення енергозберігаючих світильників з датчиками руху, фарбування фасаду будинку, обладнання квартир індивідуальним опаленням. Далі вказані три телефонні номери», – керівниця управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко, передають у пресслужбі ЛМР.

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У поліції та СБУ факти шахрайство також підтвердили.

«Ми звернулись у поліцію офіційно листом, але це довгий процес, тому ми зателефонували також в СБУ. Вони нам підтвердили, що 2 номери телефонів, які вказані на тих листівках, не діють. До нас дзвонять люди, кажуть, що вони отримали такі листівки, та питають, що із ними робити, уточнюють чи це наша програма співфінансування. Ми всім відповідаємо, що це не наша програма, і застерігаємо бути обережними. Є і люди, які зайшли далі і дзвонять до нас, говорячи, що вони вже щось підписали. Ми не знаємо, за якою схемою працюють шахраї, але інформуємо про це, щоб мешканці були обачними», – додала Онищенко.

Вона додала, що про неправомірні випадки дізналися ще минулого тижня, проте не повідомляли, поки не перевірили інформацію.

«На офіційному сайті взагалі такого фонду немає. Ми зателефонували на один із номерів телефонів і поспілкувались із одним із них. Я, як начальник управління, запитувала у них про їхні програми, але нам у відповідь хамовито кричали, що вони з державними органами не співпрацюють», – пояснила Лілія Онищенко.

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