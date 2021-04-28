Суд відібрав в орендаря-боржника 55 га землі біля Кам’янки-Бузької

У підприємства, яке регулярно боргувало орендну плату, через суд відібрали 55 га землі біля Кам’янки-Бузької. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що підприємство орендувало земельні ділянки загальною площею 55 га у селі Батятичі, що відразу біля Кам’янки-Бузької.

Фірма систематично ігнорувала вчасну оплату оренди, відтак прокурори звернулись до суду з вимогою розірвати договір оренди та повернути землі громаді.

Зауважимо, що вартість згаданої землі оцінюють у майже 60 млн грн.

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Господарський суд Львівської області задоволив позов прокурорів і зобов’язав орендаря-боржника повернути 55 га землі громаді.

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