ОСТАННІ НОВИНИ

Суд відібрав в орендаря-боржника 55 га землі біля Кам’янки-Бузької

Наталя Дуляба

|

У підприємства, яке регулярно боргувало орендну плату, через суд відібрали 55 га землі біля Кам’янки-Бузької. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що підприємство орендувало земельні ділянки загальною площею 55 га у селі Батятичі, що відразу біля Кам’янки-Бузької.

Фірма систематично ігнорувала вчасну оплату оренди, відтак прокурори звернулись до суду з вимогою розірвати договір оренди та повернути землі громаді.

Зауважимо, що вартість згаданої землі оцінюють у майже 60 млн грн.

Реклама партнерів

Господарський суд Львівської області задоволив позов прокурорів і зобов’язав орендаря-боржника повернути 55 га землі громаді.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Паска на подушці та спалювання діда. Маловідомі звичаї перед Великоднем Західної України
Ірина МАРЧУК
Паска на подушці та спалювання діда. Маловідомі звичаї перед Великоднем Західної України

В Україні з 26 квітня розпочався Страсний тиждень – період строгого посту, який особливо вирізняється серед інших тижнів...

Пасажир vs контролер. Як не стати відбувайлом у львівському електротранспорті
Юлія Осим
Пасажир vs контролер. Як не стати відбувайлом у львівському електротранспорті

Користуючись міським електротранспортом у Львові, ви геть не застраховані від штрафу контролера. Здавалось би, що існуют...

Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?
Омелян ШЕВЧУК
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?

Якісний розвиток району завше передбачає об’єкти житлової забудови, доріжки, освітлення, зони відпочинку для дітей та до...

МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки
Анастасія ПИЖ
МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки

Мережа магазинів «АТБ» у своїй діяльності дотримує всіх правил і стандартів протиепідемічної безпеки — про це заявив зас...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...