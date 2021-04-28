Суд повернув громаді дві газопровідні станції «Винники» на Львівщині

Суд повернув у державну власність дві дві станції газопроводу «Винники». Вартість незаконно вибутого майна громади складає понад 3 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що між ВАТ «Кінескоп» та ВАТ «Іскра» ще у 2002 році був укладений договір купівлі-продажу, предметом якого була частина газопроводу високого тиску ГРС «Винники». Однак, відчуження зовнішнього газопроводу суперечить чинному законодавству, оскільки він належить до об’єктів інженерної інфраструктури. Газопровід мав бути переданий до комунальної власності територіальної громади Пустомитівського району.

Відтак, Західний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення суду першої інстанції щодо незаконного вибуття з власності громади двох станцій газопроводу ГРС «Винники». Об’єкти, вартістю більше 3 млн грн, повернуто у власність громади.

Рішення суду набрало законної сили.

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