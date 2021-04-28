ОСТАННІ НОВИНИ

Суд повернув громаді дві газопровідні станції «Винники» на Львівщині

Юлія Осим

|

Суд повернув у державну власність дві дві станції газопроводу «Винники». Вартість незаконно вибутого майна громади складає понад 3 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що між ВАТ «Кінескоп» та ВАТ «Іскра» ще у 2002 році був укладений договір купівлі-продажу, предметом якого була частина газопроводу високого тиску ГРС «Винники». Однак, відчуження зовнішнього газопроводу суперечить чинному законодавству, оскільки він належить до об’єктів  інженерної інфраструктури. Газопровід мав бути переданий до комунальної власності територіальної громади Пустомитівського району.

Відтак, Західний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення суду першої інстанції щодо незаконного вибуття з власності громади двох станцій газопроводу ГРС «Винники». Об’єкти, вартістю більше 3 млн грн, повернуто у власність громади.

Рішення суду набрало законної сили.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Де провести травневі вихідні на Львівщині
Наталя ПІДГІРНА
Де провести травневі вихідні на Львівщині

Для вдалих вихідних потрібно небагато – вдала компанія, гарний настрій та правильний маршрут. Зважаючи на час пандемії і...

Паска на подушці та спалювання діда. Маловідомі звичаї перед Великоднем Західної України
Ірина МАРЧУК
Паска на подушці та спалювання діда. Маловідомі звичаї перед Великоднем Західної України

В Україні з 26 квітня розпочався Страсний тиждень – період строгого посту, який особливо вирізняється серед інших тижнів...

Пасажир vs контролер. Як не стати відбувайлом у львівському електротранспорті
Юлія Осим
Пасажир vs контролер. Як не стати відбувайлом у львівському електротранспорті

Користуючись міським електротранспортом у Львові, ви геть не застраховані від штрафу контролера. Здавалось би, що існуют...

Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?
Омелян ШЕВЧУК
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?

Якісний розвиток району завше передбачає об’єкти житлової забудови, доріжки, освітлення, зони відпочинку для дітей та до...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...