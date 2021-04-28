Шахтарям ДП «Львіввугілля» продовжують боргувати зарплату

Вчора, 27 квітня, з держбюджету за програмою «Реструктуризація вугільної галузі» та з коштів за реалізацію вугільної продукції на рахунок ДП «Львіввугілля» надійшло 11% коштів від березневого фонду зарплати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Станом на сьогодні шахтарям виплатили 68% зарплати за березень місяць. Проте частині гірників зарплатна заборгованість накопичена від січня 2021 року.

Дані про борги, що виявили під час інвентаризації, були передані у Міністерство енергетики України.

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