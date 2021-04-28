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Серійного крадія зі Сихова відправили за ґрати

Наталя Дуляба

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Суд виніс вирок 34-річному львів’янину, який скоїв більше двох десятків крадіжок на Сихові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що раніше судимий львів’янин «працював» на Сихові торік у травні-жовтні. За пів року він вчинив 21 крадіжку з під’їздів, гаражів, складів та навіть із лікувальних закладів та школи.

Здебільшого він викрадав велосипеди, мобільні телефони, кабелі інтернет-зв’язку та інше майно. Загальна сума збитків склала понад 211 тисяч гривень.

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За цими фактами було відкрито кримінальне провадження за ч.2, ч.3 ст.185 (серійні крадіжки, у тому числі із проникненням у приміщення) ККУ.

Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки і 7 місяців.

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